В Госдуме предложили уменьшить рабочий день в пятницу Депутат Нилов предложил сделать пятницу короче, увеличив работу в другие дни

Введение сокращенного рабочего дня по пятницам возможно на законодательном уровне, однако это потребует компенсации недостающего времени в другие дни недели, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что переход к сокращенной рабочей неделе в России должен быть очень постепенным и сбалансированным, передает ТАСС.

Как пример — я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга, — прокомментировал Нилов.

Депутат отметил, что в преддверии пятницы можно либо сократить обеденный перерыв, либо увеличить время, проводимое на рабочем месте после окончания официального рабочего дня, чтобы компенсировать потерю одного часа рабочего времени. По его мнению, это важно для сохранения равновесия между работой и отдыхом, так как «весь Трудовой кодекс у нас построен на балансе».

Ранее Нилов сообщил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января, согласно прошлогоднему постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.