Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 10:06

В Госдуме предложили уменьшить рабочий день в пятницу

Депутат Нилов предложил сделать пятницу короче, увеличив работу в другие дни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение сокращенного рабочего дня по пятницам возможно на законодательном уровне, однако это потребует компенсации недостающего времени в другие дни недели, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что переход к сокращенной рабочей неделе в России должен быть очень постепенным и сбалансированным, передает ТАСС.

Как пример — я внес с коллегами проект закона о том, чтобы сделать всегда короткую пятницу, но вот этот сокращенный рабочий день, то есть выпадающий час, компенсировать путем распределения и отработки этого часа в течение понедельника, вторника, среды, четверга, — прокомментировал Нилов.

Депутат отметил, что в преддверии пятницы можно либо сократить обеденный перерыв, либо увеличить время, проводимое на рабочем месте после окончания официального рабочего дня, чтобы компенсировать потерю одного часа рабочего времени. По его мнению, это важно для сохранения равновесия между работой и отдыхом, так как «весь Трудовой кодекс у нас построен на балансе».

Ранее Нилов сообщил, что 31 декабря станет выходным днем. Россияне будут отдыхать 12 дней на новогодних каникулах — с 31 декабря по 11 января, согласно прошлогоднему постановлению правительства. Выходной 5 января перенесли на 31 декабря, а 9 января сделали выходным для обеспечения непрерывного отдыха, что было названо оптимальным решением.

Ярослав Нилов
работа
Госдума
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ снова атаковали «Дружбу» и ЗАЭС: удары по России 7 сентября, жертвы
Гороскоп на неделю с 8 сентября: что ждет каждый знак зодиака?
Россияне назвали самых востребованных специалистов через пять лет
На посольство РФ в одной из стран Европы с дрона сбросили пакет с краской
В Кремле раскрыли, затрагивают ли тарифные войны мировую экономику
Ситуация в Сумской области утром 7 сентября: заруба в Юнаковке, наступление
Назван неожиданный нюанс идеи повысить возраст молодежи до 45 лет
«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР
Погода в Москве в воскресенье, 7 сентября: ливень превратит дороги в реку?
Горящее здание правительства Украины попало на видео
Российский FPV-дрон помог мужчине скрыться от сотрудников ТЦК
Раскрыта площадь пожара в здании кабмина в Киеве
«О серьезном ущербе говорить не приходится»: военкор о прилете по Киеву
«Ты просто приедь»: глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости
В Китае предположили, что Запад готовит новые вызовы для Путина
В Госдуме отреагировали на идею повысить возраст молодежи до 45 лет
Стало известно, какой урон наносят компаниям «гостворкеры»
Греф назвал способ повысить эффективность нейросети
Вэнс рассказал о ночных звонках Трампа
В возрасте 78 лет скончался основатель группы The Turtles Марк Вольман
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае
Общество

Посадите этот многолетник под зиму и забудьте. Яркий цветник ждет уже в мае

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.