Картофельные гнёзда с мясной начинкой: шедевр из самых простых продуктов

Картофельные гнёзда с мясной начинкой! Готовим шедевр из самых простых продуктов! Аппетитные и очень простые в приготовлении, они обязательно поселятся в вашей кулинарной книге. Нежные картофельные чашечки с ароматной мясной начинкой и расплавленным сыром.
Ингредиенты
- Картофель — 1 кг
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Укроп — 0,5 пучка
- Соль — 1 ч. л.
Для начинки
- Фарш мясной — 250 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Перец красный (капия) — 1 шт.
- Перец зелёный — 1 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Горошек с морковью отварные — 1 стакан
- Соль, перец, тмин, паприка — по вкусу
- Вода для тушения
Для подачи
- Сыр чеддер — 50 г
Приготовление
- Отварите картофель до готовности, разомните в пюре с маслом, солью и рубленым укропом. Сформируйте из пюре гнёзда и выложите на противень. Для начинки обжарьте лук с фаршем, добавьте нарезанные перцы, томатную пасту, специи и воду. Тушите 10 минут, затем смешайте с горошком и морковью.
- Наполните картофельные гнёзда начинкой, посыпьте тёртым сыром и запекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими со свежей зеленью.
