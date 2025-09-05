Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 13:00

Картофельные гнёзда с мясной начинкой: шедевр из самых простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные гнёзда с мясной начинкой! Готовим шедевр из самых простых продуктов! Аппетитные и очень простые в приготовлении, они обязательно поселятся в вашей кулинарной книге. Нежные картофельные чашечки с ароматной мясной начинкой и расплавленным сыром.

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Укроп — 0,5 пучка
  • Соль — 1 ч. л.

Для начинки

  • Фарш мясной — 250 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Перец красный (капия) — 1 шт.
  • Перец зелёный — 1 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Горошек с морковью отварные — 1 стакан
  • Соль, перец, тмин, паприка — по вкусу
  • Вода для тушения

Для подачи

  • Сыр чеддер — 50 г

Приготовление

  1. Отварите картофель до готовности, разомните в пюре с маслом, солью и рубленым укропом. Сформируйте из пюре гнёзда и выложите на противень. Для начинки обжарьте лук с фаршем, добавьте нарезанные перцы, томатную пасту, специи и воду. Тушите 10 минут, затем смешайте с горошком и морковью.
  2. Наполните картофельные гнёзда начинкой, посыпьте тёртым сыром и запекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими со свежей зеленью.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

картошка
картофель
сыры
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
