Картофельные гнёзда с мясной начинкой: шедевр из самых простых продуктов

Картофельные гнёзда с мясной начинкой! Готовим шедевр из самых простых продуктов! Аппетитные и очень простые в приготовлении, они обязательно поселятся в вашей кулинарной книге. Нежные картофельные чашечки с ароматной мясной начинкой и расплавленным сыром.

Ингредиенты

Картофель — 1 кг

Сливочное масло — 1 ст. л.

Укроп — 0,5 пучка

Соль — 1 ч. л.

Для начинки

Фарш мясной — 250 г

Лук репчатый — 1 шт.

Перец красный (капия) — 1 шт.

Перец зелёный — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Горошек с морковью отварные — 1 стакан

Соль, перец, тмин, паприка — по вкусу

Вода для тушения

Для подачи

Сыр чеддер — 50 г

Приготовление

Отварите картофель до готовности, разомните в пюре с маслом, солью и рубленым укропом. Сформируйте из пюре гнёзда и выложите на противень. Для начинки обжарьте лук с фаршем, добавьте нарезанные перцы, томатную пасту, специи и воду. Тушите 10 минут, затем смешайте с горошком и морковью. Наполните картофельные гнёзда начинкой, посыпьте тёртым сыром и запекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистой корочки. Подавайте горячими со свежей зеленью.

