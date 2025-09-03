От него обалдели все: баварский салат — вкуснятина с картошкой и яйцами! Этот насыщенный мясной салат — настоящая находка для любителей сытных и ароматных блюд! Сочетание копченой грудинки, охотничьих колбасок, картофеля и пикантных огурцов создает гармоничный вкус, а сметанно-горчичная заправка добавляет нежности. Идеальный вариант для дружеских посиделок с кружкой холодного пива!
Ингредиенты:
- Картофель — 2–3 шт. (в мундире)
- Охотничьи колбаски — 250 г
- Копченая грудинка — 50 г
- Яйца вареные — 3 шт.
- Соленые огурцы — 3 шт.
- Красный лук — 1/2 шт.
- Петрушка — 1/2 пучка
- Масло для жарки
Для заправки
- Сметана — 150 г
- Горчица — 30 г
- Лимонный сок — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Картофель отварите в мундире, очистите и нарежьте кубиками. Грудинку, яйца и огурцы также нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Колбаски обжарьте на сковороде до румяности и горячими добавьте к остальным ингредиентам.
- Приготовьте заправку, смешав сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Заправьте салат, добавьте рубленую петрушку и аккуратно перемешайте. Дайте настояться в холодильнике 2 часа — так вкус станет еще насыщеннее!
Подавайте с ржаными гренками или свежим хлебом. Приятного аппетита!
