Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 07:00

От него обалдели все: баварский салат — вкуснятина с картошкой и яйцами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

От него обалдели все: баварский салат — вкуснятина с картошкой и яйцами! Этот насыщенный мясной салат — настоящая находка для любителей сытных и ароматных блюд! Сочетание копченой грудинки, охотничьих колбасок, картофеля и пикантных огурцов создает гармоничный вкус, а сметанно-горчичная заправка добавляет нежности. Идеальный вариант для дружеских посиделок с кружкой холодного пива!

Ингредиенты:

  • Картофель — 2–3 шт. (в мундире)
  • Охотничьи колбаски — 250 г
  • Копченая грудинка — 50 г
  • Яйца вареные — 3 шт.
  • Соленые огурцы — 3 шт.
  • Красный лук — 1/2 шт.
  • Петрушка — 1/2 пучка
  • Масло для жарки

Для заправки

  • Сметана — 150 г
  • Горчица — 30 г
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Картофель отварите в мундире, очистите и нарежьте кубиками. Грудинку, яйца и огурцы также нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Колбаски обжарьте на сковороде до румяности и горячими добавьте к остальным ингредиентам.
  2. Приготовьте заправку, смешав сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Заправьте салат, добавьте рубленую петрушку и аккуратно перемешайте. Дайте настояться в холодильнике 2 часа — так вкус станет еще насыщеннее!

Подавайте с ржаными гренками или свежим хлебом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра чечил и корейской моркови.

салат
картошка
яйца
колбаски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мертвые» дроны для ВСУ и трофеи от «Азова»: новости СВО на утро 3 сентября
Средиземноморский салат с оливками и базиликом в томатной заливке
В Госдуме высказались об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
«Пожарил мясо — 3000 рублей»: юрист о штрафах дачникам и лишении участков
Минобороны потребовало взыскать более 90 млн рублей с телефонного завода
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество сделать правильный выбор
Ким на поезде, Путин на почетном месте: фото гостей парада Победы в Китае
Путин и Алиев поприветствовали друг друга рукопожатием в Пекине
Больше сотни БПЛА сбили ночью над Россией
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 сентября: инфографика
Стало известно, где в России проживает больше всего пенсионеров
Автор песни «Третье сентября» попал в базу «Миротворца»
«Будут уничтожены в первую очередь»: Герой РФ об объектах НАТО в Финляндии
Психолог ответила, сколько необходимо времени для выработки новой привычки
Юбилейный Восточный экономический форум начался во Владивостоке
«Готовите заговор»: Трамп передал необычное поздравление для Си Цзиньпина
Раскрыта сумма ущерба по делу о хищении у участников СВО в Шереметьево
Мировой блэкаут, смещение полюсов: чем угрожает всплеск активности Солнца
В России предложили сделать Шуфутинов день официальным праздником
Почти 30 поездов в России поменяли график из-за атаки БПЛА
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.