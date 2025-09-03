От него обалдели все: баварский салат — вкуснятина с картошкой и яйцами

От него обалдели все: баварский салат — вкуснятина с картошкой и яйцами

От него обалдели все: баварский салат — вкуснятина с картошкой и яйцами! Этот насыщенный мясной салат — настоящая находка для любителей сытных и ароматных блюд! Сочетание копченой грудинки, охотничьих колбасок, картофеля и пикантных огурцов создает гармоничный вкус, а сметанно-горчичная заправка добавляет нежности. Идеальный вариант для дружеских посиделок с кружкой холодного пива!

Ингредиенты:

Картофель — 2–3 шт. (в мундире)

Охотничьи колбаски — 250 г

Копченая грудинка — 50 г

Яйца вареные — 3 шт.

Соленые огурцы — 3 шт.

Красный лук — 1/2 шт.

Петрушка — 1/2 пучка

Масло для жарки

Для заправки

Сметана — 150 г

Горчица — 30 г

Лимонный сок — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление

Картофель отварите в мундире, очистите и нарежьте кубиками. Грудинку, яйца и огурцы также нарежьте кубиками, лук — полукольцами. Колбаски обжарьте на сковороде до румяности и горячими добавьте к остальным ингредиентам. Приготовьте заправку, смешав сметану, горчицу, лимонный сок и соль. Заправьте салат, добавьте рубленую петрушку и аккуратно перемешайте. Дайте настояться в холодильнике 2 часа — так вкус станет еще насыщеннее!

Подавайте с ржаными гренками или свежим хлебом. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра чечил и корейской моркови.