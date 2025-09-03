Быстрый рецепт: кабачковые котлеты «10 минут» — нужны картошка и сыр

Кабачковые котлеты «10 минут» — хрустящие и ароматные! Они станут вашим любимым способом быстро приготовить вкусное и сытное блюдо. Хрустящие снаружи и нежные внутри оладьи с сыром и зеленью — идеальный вариант для завтрака или лёгкого ужина.
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт. (средний)
- Картофель — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Овсяные хлопья — 70 г
- Сыр твёрдый — 120 г
- Петрушка — 15 г
- Мука — 200 г
- Соль — 6 г (по вкусу)
- Перец чёрный молотый — 2 г
- Паприка сладкая — 2 г
- Прованские травы — 4 г
Приготовление
- Кабачок натрите на крупной тёрке, посолите (3 г соли) и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Картофель и морковь натрите на мелкой тёрке. В глубокой миске смешайте овощи, добавьте яйцо, овсяные хлопья, тёртый сыр, рубленую петрушку и специи. Постепенно введите муку, перемешивая до однородной консистенции.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
