Быстрый рецепт: кабачковые котлеты «10 минут» — нужны картошка и сыр

Кабачковые котлеты «10 минут» — хрустящие и ароматные! Они станут вашим любимым способом быстро приготовить вкусное и сытное блюдо. Хрустящие снаружи и нежные внутри оладьи с сыром и зеленью — идеальный вариант для завтрака или лёгкого ужина.

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт. (средний)

Картофель — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Овсяные хлопья — 70 г

Сыр твёрдый — 120 г

Петрушка — 15 г

Мука — 200 г

Соль — 6 г (по вкусу)

Перец чёрный молотый — 2 г

Паприка сладкая — 2 г

Прованские травы — 4 г

Приготовление

Кабачок натрите на крупной тёрке, посолите (3 г соли) и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Картофель и морковь натрите на мелкой тёрке. В глубокой миске смешайте овощи, добавьте яйцо, овсяные хлопья, тёртый сыр, рубленую петрушку и специи. Постепенно введите муку, перемешивая до однородной консистенции. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

