03 сентября 2025 в 06:00

Быстрый рецепт: кабачковые котлеты «10 минут» — нужны картошка и сыр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые котлеты «10 минут» — хрустящие и ароматные! Они станут вашим любимым способом быстро приготовить вкусное и сытное блюдо. Хрустящие снаружи и нежные внутри оладьи с сыром и зеленью — идеальный вариант для завтрака или лёгкого ужина.

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт. (средний)
  • Картофель — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Овсяные хлопья — 70 г
  • Сыр твёрдый — 120 г
  • Петрушка — 15 г
  • Мука — 200 г
  • Соль — 6 г (по вкусу)
  • Перец чёрный молотый — 2 г
  • Паприка сладкая — 2 г
  • Прованские травы — 4 г

Приготовление

  1. Кабачок натрите на крупной тёрке, посолите (3 г соли) и оставьте на 10 минут, затем отожмите лишний сок. Картофель и морковь натрите на мелкой тёрке. В глубокой миске смешайте овощи, добавьте яйцо, овсяные хлопья, тёртый сыр, рубленую петрушку и специи. Постепенно введите муку, перемешивая до однородной консистенции.
  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

кабачки
простой рецепт
котлеты
картошка
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
