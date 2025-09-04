Саммит ШОС — 2025
В МИД РФ озвучили позицию по поводу иностранной интервенции на Украине

Захарова: Россия не будет обсуждать иностранную интервенцию на Украине

Россия не будет обсуждать идеи об интервенции иностранных военных на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Так она отреагировала на планы ЕС по возможной отправке войск на Украину в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Россия не собирается обсуждать в корне неприемлемую и подрывающую всякую безопасность иностранную интервенцию на Украину в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было формате, — указала дипломат.

Ранее стало известно, что немецкое правительство сняло с повестки дня вопрос об отправке своих военных на Украину. Якобы тема отложена на неопределенный срок. Сообщается, что к ней могут вернуться только после завершения конфликта и конкретных шагов со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

Тем временем президент РФ Владимир Путин сказал, что российская сторона видит «свет в конце тоннеля» в вопросах урегулирования украинского кризиса, но при необходимости Москва готова добиваться поставленных целей военным путем. Глава государства добавил, что администрация США под руководством президента Дональда Трампа демонстрирует искреннее стремление найти мирное решение конфликта.

