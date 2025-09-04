«Вы называете это бездействием?»: Трамп пригрозил РФ двумя запасными мерами Трамп заявил, что у него заготовлены против России две запасные меры

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него остаются в запасе «фаза два и фаза три» против России. Политик пояснил, что они заготовлены на случай, если он посчитает недостаточным темп переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Разве можно сказать, что не было действия, из-за которого Россия потеряла сотни миллиардов долларов? Вы называете это бездействием? Я еще не реализовал ни вторую, ни третью фазы, но раз вы говорите, что было бездействие, думаю, вам стоит найти новую работу, — подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что планирует и дальше действовать по урегулированию конфликта на Украине, чтобы «остановить гибель людей». При этом он не рассказал, что именно собирается делать.

До этого вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил, что российская сторона проявляет гибкость в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Москва «пошла на уступки» хозяина Белого дома. Вэнс также обратил внимание, что американская сторона ведет переговорный процесс по Украине и делает это добросовестно. При этом Вашингтон старается вести как можно больше переговоров как с Москвой, так и с Киевом.