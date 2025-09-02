Саммит ШОС — 2025
Острая закуска из кабачков и моркови! Идеально к мясу и шашлыку!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта закуска станет настоящим открытием для любителей пикантных и ярких вкусов! Сочетание нежных кабачков, хрустящей моркови и острой корейской приправы создает идеальный баланс, который пробуждает аппетит и дополняет любое основное блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 моркови, 2 зубчика чеснока, 1 столовая ложка 9% уксуса, половина чайной ложки соли, 50 миллилитров растительного масла и корейская приправа по вкусу. Кабачки и морковь нарежьте тонкой соломкой или воспользуйтесь теркой для корейской моркови. Чеснок пропустите через пресс.

Сложите овощи в глубокую миску, добавьте соль и уксус, аккуратно перемешайте и оставьте на 15 минут, чтобы они пустили сок. Затем отожмите лишнюю жидкость. Добавьте чеснок и приправу, тщательно перемешайте. Разогрейте растительное масло до легкого дымка и залейте им овощи. Еще раз перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 1–2 часа для маринования.

Подавайте закуску охлажденной, украсив зеленью и кунжутом. Она отлично хранится в холодильнике до трех дней, становясь еще ароматнее и насыщеннее. Эта закуска прекрасно сочетается с мясом, птицей или может быть самостоятельным легким блюдом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

