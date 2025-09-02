Пять семей из России поедут за близкими к границам Украины Москалькова сообщила о воссоединении пяти семей из России после плена на Украине

10 семей из России и Украины воссоединятся на белорусско-украинской границе, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Встреча состоится 4 сентября в Гомельской области при участии Красного Креста и белорусской стороны.

3 сентября в 12:00 в Доме прав человека встречу российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: пять семей забирают близких с Украины, другие пять отправляются на Украину. Всего 10 человек с очень разными судьбами, но с одной бедой, — написала омбудсмен.

Москалькова также уточнила, что лично сопроводит участников к месту встречи. Среди них — граждане, которые не виделись с близкими с начала конфликта.

Ранее российский омбудсмен отметила, что Москва и Киев достигли соглашения о посылках для военнопленных. По ее словам, речь идет о двух тысячах взаимных передачах. Москалькова также сообщала об освобождении с территории Украины еще восьми жителей Курской области. Она уточнила, это стало возможно в результате продолжительных переговоров. Люди удерживались с начала 2025 года на территории города Сумы.