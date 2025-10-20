Мошенники стали прикрываться именем Москальковой

Мошенники начали массово рассылать гражданам фиктивные запросы, представляясь сотрудниками аппарата уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Как отметила правозащитник в Telegram-канале, злоумышленники активно используют популярные мессенджеры и социальные сети для своей деятельности.

В последнее время выявлены случаи направления запросов с мессенджеров WhatsApp, Telegram и «ВКонтакте» к гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, в которых требуется предоставление расширенных персональных данных (заполнения анкет). Это мошенники, — написала омбудсмен.

Ранее в Новороссийске телефонные мошенники обманули 73-летнюю пенсионерку, заставив ее продать автомобиль и перевести 3,3 млн рублей. Женщина также стала жертвой классической схемы мошенничества: ей позвонили под предлогом замены домофона, предложили установить приложение и ввести код. В результате мошенники убедили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, и она перевела деньги на «безопасный» банковский счет.