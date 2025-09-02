Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 17:29

«Четкий сигнал»: на Западе испугались встречи Путина с лидерами КНР и КНДР

The Spectator: встреча Путина с лидерами КНР и КНДР стала сигналом Западу

Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Пекине Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в Пекине Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина с лидерами Китая и КНДР Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном должна стать сигналом западным странам, сообщает британское издание The Spectator. Кроме того, таким образом миру продемонстрирован сплоченный антизападный альянс, что может подорвать легитимность европейских государств.

Мероприятие, представляющее собой первую многостороннюю встречу трех лидеров со времен холодной войны, призвано послать Западу четкий сигнал, — говорится в публикации.

До этого газета Daily Mail сообщила, что фотография Владимира Путина с Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди стала сигналом о провале Запада. В издании считают, что современная цивилизация не готова к новому мировому порядку и должна защищать свои ценности.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что президент России и лидер КНДР будут вместе на параде в честь окончания Второй мировой войны в Пекине. По его словам, политики будут вместе и на приеме. Ушаков сделал такое заявление исходя из того, что переговоры продолжатся после мероприятий.

