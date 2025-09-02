Саммит ШОС — 2025
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай

Yonhap: дочь Ким Чен Ына впервые сопровождает его в рабочей поездке в Китай

Ким чин ын с дочкой Ким чин ын с дочкой

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Китай в сопровождении своей дочери Ким Чжу Э, сообщило южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на фотографию, опубликованную Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). Глава Северной Кореи прибыл в Пекин на специальном поезде около 16:00 (11:00 мск).

На кадрах видно, как по прибытии на платформу из поезда северокорейский лидер выходит с делегацией, в составе которой присутствует его дочь. Издание отмечает, что это первый случай, когда Ким Чжу Э сопровождает отца в зарубежной поездке в Китай.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что президент России и лидер КНДР будут вместе на параде в честь окончания Второй мировой войны в Пекине. По его словам, политики будут вместе и на приеме. Он сделал такое заявление исходя из того, что переговоры продолжатся после мероприятий.

До этого в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине прошли переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обсудили международные вопросы и прогулялись в местном парке. В резиденции в разные годы остановились более 800 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая Михаила Горбачева.

