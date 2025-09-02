Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:10

В Британии увидели угрозу в отношениях России, Китая и Индии

Daily Mail: встреча лидеров России, Китая и Индии говорит о провале Запада

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru

Фотография президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди стала сигналом о провале Запада, сообщает британская газета Daily Mail. В издании считают, что современная цивилизация не готова к новому мировому порядку и должна защищать свои ценности.

Прямо сейчас наша коллективная цивилизация, похоже, неспособна справиться с новым мировым порядком. Нам нужно не только заново овладеть навыками, которые сделали нас великими, но и быть готовыми продвигать и защищать наши ценности, — говорится в публикации.

Автор материала назвал отношения между Россией, Индией и КНР «зловещей глобальной угрозой».

Ранее издание The New York Times сообщило, что Путин активно восстанавливает международные связи, чему способствуют действия его американского коллеги Дональда Трампа. На недавнем саммите ШОС в Китае лидеры стран демонстрировали открытость к диалогу с российским президентом. Как отмечает издание, Путин «держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и смеялся вместе с китайским лидером Си Цзиньпином».

Владимир Путин
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Россия
Китай
Индия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о создании списка традиционных ценностей БРИКС
В горах Краснодарского края пропал опытный альпинист
Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.