В Британии увидели угрозу в отношениях России, Китая и Индии Daily Mail: встреча лидеров России, Китая и Индии говорит о провале Запада

Фотография президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди стала сигналом о провале Запада, сообщает британская газета Daily Mail. В издании считают, что современная цивилизация не готова к новому мировому порядку и должна защищать свои ценности.

Прямо сейчас наша коллективная цивилизация, похоже, неспособна справиться с новым мировым порядком. Нам нужно не только заново овладеть навыками, которые сделали нас великими, но и быть готовыми продвигать и защищать наши ценности, — говорится в публикации.

Автор материала назвал отношения между Россией, Индией и КНР «зловещей глобальной угрозой».

Ранее издание The New York Times сообщило, что Путин активно восстанавливает международные связи, чему способствуют действия его американского коллеги Дональда Трампа. На недавнем саммите ШОС в Китае лидеры стран демонстрировали открытость к диалогу с российским президентом. Как отмечает издание, Путин «держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и смеялся вместе с китайским лидером Си Цзиньпином».