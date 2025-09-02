Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 17:33

Студии телеканала из России выделили уникальное историческое место в Пекине

Студию RT разместили в 600-летнем здании в Пекине

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Студия RT в Пекине расположилась в историческом здании, сообщает издание. Отмечается, что во времена династии Мин, 600 лет назад, именно здесь размещали госслужащих.

Как сообщается, комплекс приобрел придворный аристократ, чья внучка впоследствии вышла замуж за императора Китая. В 2008 году это здание было преобразовано в отель Han Palace International Hotel.

Во время четырехдневного визита президента России Владимира Путина арабская, английская, французская и испанская редакции RT освещают ключевые события — саммит ШОС и торжества, посвященные 80-летию победы во Второй мировой войне и разгрому японских войск. Вещание ведется из здания отеля, где студию собрали буквально за день.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Пекин. Кортеж главы российского государства приехал в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога от Тяньцзиня до Пекина заняла примерно час.

