Хит на завтрак! Чудо-бисквит: нежный, воздушный, с легкой кислинкой!

Этот бисквит — идеальное начало дня! Воздушный, нежный и невероятно простой в приготовлении, он станет любимым блюдом для тех, кто ценит вкусные и полезные завтраки. С лёгкой текстурой и тонким ароматом ванили, он прекрасно сочетается с ягодами, мёдом или свежими фруктами.

Для приготовления вам понадобится: полтора стакана пшеничной муки, три четверти стакана коричневого сахара, три яичных белка, 375 миллилитров молока, чайная ложка оливкового масла, чайная ложка разрыхлителя, чайная ложка ванильного экстракта, половина чайной ложки соды и две трети чайной ложки морской соли.

Разогрейте духовку до 180 градусов. В глубокой миске взбейте яичные белки с коричневым сахаром до лёгкой пены. Добавьте молоко, оливковое масло и ванильный экстракт, аккуратно перемешайте. Муку просейте с разрыхлителем, содой и солью. Постепенно введите сухие ингредиенты в жидкую смесь, помешивая до однородности.

Тесто перелейте в форму для выпечки, слегка смазанную маслом. Выпекайте 25–30 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки. Дайте бисквиту немного остыть в форме перед подачей. Этот бисквит хорош тёплым, но его нежная текстура сохраняется и после полного остывания. Он станет прекрасной основой для фруктовых десертов или лёгких завтраков с чашечкой кофе.

