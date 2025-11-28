«Зимняя вишня» на Новый год: готовим без суматохи 31 декабря — упрощенный рецепт «Анны Павловы»

Готовим десерт «Зимняя вишня» на Новый год без суматохи 31 декабря. Безе для него можно приготовить заранее, оставив вечер свободным для сервировки стола. Десерт представляет собой упрощенный рецепт «Анны Павловы».

Для безе вам понадобится: 4 белка, 200 г сахара, 1 ч. л. лимонного сока, 1 ч. л. кукурузного крахмала. Для украшения: 300 мл жирных сливок, 1 ст. л. сахарной пудры, 300 г вишни (свежей или замороженной). Разогрейте духовку до 100 °C. Взбейте белки с лимонным соком до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар. В конце аккуратно вмешайте крахмал. Выложите массу на противень с пергаментом в виде гнезда с углублением в центре. Выпекайте 1,5 часа, затем оставьте в выключенной духовке до полного остывания. Взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой до крепких пиков. Вишню смешайте с 1–2 ст. л. сахара. Перед подачей на остывшее безе выложите взбитые сливки, сверху — вишню и украсьте мятой.

Вкус десерта — это фантастическое сочетание текстуры: хрустящая корочка безе, воздушные сливки и сочная вишня с приятной кислинкой создают неповторимую гармонию.

Ранее стало известно, как приготовить трендовый десерт из яблок и желатина: 2 ингредиента и больше ничего — можно на диете.