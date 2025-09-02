Завтрак за 15 минут! Бризоли из кабачков с куриным фаршем и сыром — хит!

Предлагаю приготовить из кабачков восхитительные бризоли — рулетики с сытной мясной начинкой, которые хороши и горячими, и холодными. Это блюдо станет украшением вашего стола!

Для приготовления вам понадобится: 2 молодых кабачка, 300 г куриного фарша, 150 г твердого сыра, 1 яйцо, 1 луковица, 2 зубчика чеснок, 3 ст. л. сметаны, соль, перец и зелень по вкусу. Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами толщиной около 0,5 см. Посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните влагу бумажным полотенцем.

Лук и чеснок мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета. Смешайте с куриным фаршем, добавьте яйцо, половину тертого сыра, соль и перец. На каждую пластину кабачка выложите начинку, сверните рулетиком и выложите в форму для запекания. Смажьте сметаной, посыпьте оставшимся сыром и запекайте при 180 °C 25–30 минут до румяной корочки.

Подавайте бризоли, украсив свежей зеленью. Они прекрасно сочетаются с легким салатом или овощным гарниром. Приятного аппетита! И пусть ваше лето будет вкусным!

