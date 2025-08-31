Пироги с яблоками: 7 идей для рачительных хозяек

Есть хозяйки, которые буквально из двух ингредиентов могут приготовить королевскую трапезу — их фантазии хватает на все. Но иногда быт настолько затягивает, что из яблок готовится только повидло, а из муки — лепешки. Чтобы подобных проблем не возникало, приготовили для вас 7 идей для пирогов с яблоками. Обещаем, будет вкусно и необычно!
Песочный пирог с яблоками
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- сливочное масло 82,5% — 100 г + 20 г для смазывания противня;
- сахар — 50 г + горсть на посыпку;
- куриные яйца — 1 шт.;
- яблоки — 4 шт.;
- молотая корица — 1 ч. л.
Из муки, теплого сливочного масла, яиц и сахара замесить песочное тесто. Скатать в шар, уложить в полиэтиленовый пакет и убрать в холод на полчаса. Яблоки нашинковать дольками. Противень смазать сливочным маслом, раскатать половину теста и выложить его на дно. Яблоки уложить на тесто, посыпать смесью сахара с корицей и закрыть оставшимся тестом. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах около 40 минут.
Яблочный пирог на скорую руку в микроволновке
Ингредиенты:
- мука — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- разрыхлитель для выпечки — 1 ч. л.;
- яблоко — 1 шт.
Яблоко очистить от сердцевины и порезать кубиками. В глубокой керамической миске смешать все ингредиенты, тщательно вымешать и поставить в микроволновую печь на 7 минут на среднюю мощность.
Пирог с яблоками и овсянкой без муки
Ингредиенты:
- овсяные хлопья — 200 г;
- масло сливочное 82,5% — 100 г;
- сахар — 100 г;
- яблоки — 4 шт.
Растопленное сливочное масло смешать с сахаром и овсяными хлопьями. Вылить половину теста в форму для запекания, уложить нарезанные дольками яблоки и залить оставшейся смесью. Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов.
Пирог с яблоками и творогом
Ингредиенты:
- творог 5% — 250 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- мука — 150 г;
- сахар — 150 г;
- яблоки — 3 шт.
Творог растереть с яйцом, смешать с сахаром и мукой. Половину теста выложить в силиконовую форму для запекания, затем уложить порезанные дольками яблоками и закрыть пирог остатками теста. Запекать в духовке при 180 градусах три четверти часа.
Кефирный пирог с яблоками
Ингредиенты:
- кефир 2,5% — 250 мл;
- сахар — 160 г;
- мука — 260 г;
- сода — 1 ч. л.;
- яблоки — 3 шт.
Завести тесто из муки, сахара и кефира, добавить соду. Вмешать нарезанные кубиками яблоки и перелить в форму для запекания. Готовить в духовке 40 минут при 180 градусах.
Яблочный пирог на меду
Ингредиенты:
- мука — 1 ст.;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- масло сливочное 82,5% — 100 г;
- гречишный мед — 2 ст. л.;
- яблоки — 4 шт.
Яблоки нарезать кубиками и смешать с медом. Завести тесто из остальных ингредиентов, выложить его в форму, сверху выложить яблоки в меду. Запекать полчаса в духовом шкафу при температуре 180 градусов.
Пирог с яблоками и орехами
Ингредиенты:
- мука — 200 г;
- куриное яйцо — 1 шт.;
- сахар — 100 г;
- яблоки — 3 шт.;
- грецкие орехи — 100 г.
Завести тесто из муки, яйца и сахара. Выложить в форму для запекания. Сверху всыпать порезанные кубиками яблоки и дробленые орехи. Печь в духовке 40 минут при 180 градусах.
Ранее мы поделились рецептом шарлотки для взрослых