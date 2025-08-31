Пироги с яблоками: 7 идей для рачительных хозяек

Есть хозяйки, которые буквально из двух ингредиентов могут приготовить королевскую трапезу — их фантазии хватает на все. Но иногда быт настолько затягивает, что из яблок готовится только повидло, а из муки — лепешки. Чтобы подобных проблем не возникало, приготовили для вас 7 идей для пирогов с яблоками. Обещаем, будет вкусно и необычно!

Песочный пирог с яблоками

Ингредиенты:

мука — 200 г;

сливочное масло 82,5% — 100 г + 20 г для смазывания противня;

сахар — 50 г + горсть на посыпку;

куриные яйца — 1 шт.;

яблоки — 4 шт.;

молотая корица — 1 ч. л.

Из муки, теплого сливочного масла, яиц и сахара замесить песочное тесто. Скатать в шар, уложить в полиэтиленовый пакет и убрать в холод на полчаса. Яблоки нашинковать дольками. Противень смазать сливочным маслом, раскатать половину теста и выложить его на дно. Яблоки уложить на тесто, посыпать смесью сахара с корицей и закрыть оставшимся тестом. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах около 40 минут.

Пирог с яблоками и творогом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный пирог на скорую руку в микроволновке

Ингредиенты:

мука — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

куриное яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель для выпечки — 1 ч. л.;

яблоко — 1 шт.

Яблоко очистить от сердцевины и порезать кубиками. В глубокой керамической миске смешать все ингредиенты, тщательно вымешать и поставить в микроволновую печь на 7 минут на среднюю мощность.

Пирог с яблоками и овсянкой без муки

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 200 г;

масло сливочное 82,5% — 100 г;

сахар — 100 г;

яблоки — 4 шт.

Растопленное сливочное масло смешать с сахаром и овсяными хлопьями. Вылить половину теста в форму для запекания, уложить нарезанные дольками яблоки и залить оставшейся смесью. Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов.

Песочный пирог с яблоками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог с яблоками и творогом

Ингредиенты:

творог 5% — 250 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

мука — 150 г;

сахар — 150 г;

яблоки — 3 шт.

Творог растереть с яйцом, смешать с сахаром и мукой. Половину теста выложить в силиконовую форму для запекания, затем уложить порезанные дольками яблоками и закрыть пирог остатками теста. Запекать в духовке при 180 градусах три четверти часа.

Кефирный пирог с яблоками

Ингредиенты:

кефир 2,5% — 250 мл;

сахар — 160 г;

мука — 260 г;

сода — 1 ч. л.;

яблоки — 3 шт.

Завести тесто из муки, сахара и кефира, добавить соду. Вмешать нарезанные кубиками яблоки и перелить в форму для запекания. Готовить в духовке 40 минут при 180 градусах.

Пирог с яблоками на меду Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный пирог на меду

Ингредиенты:

мука — 1 ст.;

куриное яйцо — 1 шт.;

масло сливочное 82,5% — 100 г;

гречишный мед — 2 ст. л.;

яблоки — 4 шт.

Яблоки нарезать кубиками и смешать с медом. Завести тесто из остальных ингредиентов, выложить его в форму, сверху выложить яблоки в меду. Запекать полчаса в духовом шкафу при температуре 180 градусов.

Пирог с яблоками и орехами

Ингредиенты:

мука — 200 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

сахар — 100 г;

яблоки — 3 шт.;

грецкие орехи — 100 г.

Завести тесто из муки, яйца и сахара. Выложить в форму для запекания. Сверху всыпать порезанные кубиками яблоки и дробленые орехи. Печь в духовке 40 минут при 180 градусах.

