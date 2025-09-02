Российский пловец назвал себя суперзвездой спорта

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников заявил в интервью «Чемпионату», что считает себя суперзвездой спорта. Он выразил надежду, что многие россияне назовут его фамилию среди самых известных спортсменов страны.

Очень бы хотелось верить, что да. Но, как показывают тенденции последних лет, не особо часто называют тех, кто что-то показывает здесь и сейчас, — сказал Колесников.

Ранее Колесников заявил, что у него нет четкой позиции по нейтральному статусу российских спортсменов. По его словам, все зависит от конкретных моментов и соревнований. Колесников также рассказал, что российскую сборную доброжелательно приняли участники чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре. По его словам, зарубежные пловцы поздравляли россиян с победами и поддерживали дружеское общение.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске нейтральных российских спортсменов. По ее мнению, IBU поторопился с этим решением до вердикта МОК по Олимпиаде-2026. Журова отметила, что образовалась ситуация, когда спортсмены формально могут быть допущены, но не могут отобраться.