Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:16

Российский пловец назвал себя суперзвездой спорта

Пловец Колесников заявил, что считает себя суперзвездой спорта

Климент Колесников Климент Колесников Фото: Максим Богодвид /РИА Новости

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр российский пловец Климент Колесников заявил в интервью «Чемпионату», что считает себя суперзвездой спорта. Он выразил надежду, что многие россияне назовут его фамилию среди самых известных спортсменов страны.

Очень бы хотелось верить, что да. Но, как показывают тенденции последних лет, не особо часто называют тех, кто что-то показывает здесь и сейчас, — сказал Колесников.

Ранее Колесников заявил, что у него нет четкой позиции по нейтральному статусу российских спортсменов. По его словам, все зависит от конкретных моментов и соревнований. Колесников также рассказал, что российскую сборную доброжелательно приняли участники чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре. По его словам, зарубежные пловцы поздравляли россиян с победами и поддерживали дружеское общение.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске нейтральных российских спортсменов. По ее мнению, IBU поторопился с этим решением до вердикта МОК по Олимпиаде-2026. Журова отметила, что образовалась ситуация, когда спортсмены формально могут быть допущены, но не могут отобраться.

плавание
звезды
спортсмены
пловцы
чемпионаты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В горах Краснодарского края пропал опытный альпинист
Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Появилась информация о пропавшем на СВО сыне убийцы экс-спикера Рады
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.