02 сентября 2025 в 13:55

Колесников высказался о нейтральном статусе российских спортсменов

Пловец Колесников: на чемпионате мира в Сингапуре не ощущался нейтральный статус

Климент Колесников Климент Колесников Фото: Анастасия Петрова/ РИА Новости

Семикратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр пловец Климент Колесников заявил, что у него нет четкой позиции по нейтральному статусу российских спортсменов. По его словам, которые приводит «Чемпионат», все зависит от конкретных моментов и соревнований.

В Сингапуре вообще не ощущалось, что мы выступали как нейтральные спортсмены, за исключением того, что очень хотелось видеть свой флаг и слышать свой гимн. Этого не хватало. А внутри, когда участвуешь в соревнованиях, когда ты варишься в этой каше, этот статус никак не ощущался, — сказал Колесников.

Ранее Колесников рассказал, что российскую сборную доброжелательно приняли участники чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре. По его словам, зарубежные пловцы поздравляли россиян с победами и поддерживали дружеское общение.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала решение Международного союза биатлонистов (IBU) о недопуске нейтральных российских спортсменов. По ее мнению, IBU поторопился с этим решением до вердикта МОК по Олимпиаде-2026. Журова отметила, что образовалась ситуация, когда спортсмены формально могут быть допущены, но не могут отобраться.

