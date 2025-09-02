Раскрыты блюда, которые смогут отведать гости ВЭФ во Владивостоке Гостей ВЭФ во Владивостоке угостят крабом, гребешком и ухой с тремя видами рыб

Гостей X Восточного экономического форума во Владивостоке угостят блюдами из краба, гребешка и креветок, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. В рыбном доме Росрыболовства участникам мероприятия предложат отведать уху, приготовленную из трех видов рыбы.

В меню также представлены камбала, приготовленная на гриле, и дальневосточный зеленый борщ с дарами моря. Особое внимание уделено блюдам из камчатского краба, среди которых выделяются королевские фаланги, нежный сливочный суп и изысканные харумаки.

На сладкое гостям предлагают традиционный сливочный пломбир, чизкейк с ягодами и шоколадный брауни. Из напитков доступны несколько сортов чая, кофе, таежный лимонад, а также вина из Крыма и Кубани. Восточный экономический форум пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября.

Ранее сообщалось, что на Восточном экономическом форуме состоится иммерсивный концерт «Душа России. Россия — миру». Мероприятие, организованное социокреативной платформой Фонд Инносоциум Фонда Росконгресс совместно с Мариинским театром, пройдет 3 сентября на Приморской сцене.