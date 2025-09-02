Правозащитник оценил вероятность обмена подозреваемого в убийстве Парубия

Вероятность обмена подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия исключать нельзя, заявил NEWS.ru вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, это возможно в ходе обмена гражданскими лицами между Россией и Украиной. При этом правозащитник подчеркнул, что в настоящее время страны передают друг другу только военнопленных.

Чисто теоретически подобные обмены возможны. Будем объективны: сейчас их очень много. Но при этом почти все, кого сейчас меняют, — это военнослужащие с российской и украинской стороны. Поэтому, конечно, я думаю, что такая вероятность существует, когда начнутся какие-то гражданские обмены. К сожалению, сейчас я не вижу прогресса в гражданских обменах, то есть обменах тех лиц, которые осуждены за преступления против государственного строя России или Украины. У них это много тысяч человек, которые сейчас осуждены за коллаборацию или сотрудничество с Россией. Также есть целый ряд лиц, которые осуждены за поддержку Украины. Мы понимаем, что гражданские осужденные есть как там, так и здесь. В данном случае убийство политического деятеля — это скорее гражданская плоскость, — объяснил Мельников.

Ранее мужчина, подозреваемый в убийстве Парубия, признался на суде, что совершил преступление из мести к руководству страны. Он также попросил обменять его на военнопленного, чтобы он мог поехать на фронт и найти тело своего сына.