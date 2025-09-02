Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 14:28

Правозащитник оценил вероятность обмена подозреваемого в убийстве Парубия

Правозащитник Мельников допустил обмен подозреваемого в убийстве Парубия

Задержание подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия Задержание подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия Фото: Социальные сети

Вероятность обмена подозреваемого в убийстве экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия исключать нельзя, заявил NEWS.ru вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, это возможно в ходе обмена гражданскими лицами между Россией и Украиной. При этом правозащитник подчеркнул, что в настоящее время страны передают друг другу только военнопленных.

Чисто теоретически подобные обмены возможны. Будем объективны: сейчас их очень много. Но при этом почти все, кого сейчас меняют, — это военнослужащие с российской и украинской стороны. Поэтому, конечно, я думаю, что такая вероятность существует, когда начнутся какие-то гражданские обмены. К сожалению, сейчас я не вижу прогресса в гражданских обменах, то есть обменах тех лиц, которые осуждены за преступления против государственного строя России или Украины. У них это много тысяч человек, которые сейчас осуждены за коллаборацию или сотрудничество с Россией. Также есть целый ряд лиц, которые осуждены за поддержку Украины. Мы понимаем, что гражданские осужденные есть как там, так и здесь. В данном случае убийство политического деятеля — это скорее гражданская плоскость, — объяснил Мельников.

Ранее мужчина, подозреваемый в убийстве Парубия, признался на суде, что совершил преступление из мести к руководству страны. Он также попросил обменять его на военнопленного, чтобы он мог поехать на фронт и найти тело своего сына.

обмены
Россия
Украина
пленные
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт назвал способ высадить десант в Одессе
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Появилась информация о пропавшем на СВО сыне убийцы экс-спикера Рады
Путин оценил прогресс в отношениях России и Пакистана
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.