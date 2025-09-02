Завтрак за 5 минут! Кабачковый блин-лепешка на сковороде — просто и вкусно

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит вкусный и полезный завтрак без лишних хлопот! Нежная кабачковая лепешка с хрустящей корочкой готовится буквально за пять минут и станет идеальным началом дня. Она поражает простотой и универсальностью — подавайте ее со сметаной, сыром или свежими овощами.

Для приготовления вам понадобится: один средний молодой кабачок (около 300 граммов), одно яйцо, две столовые ложки муки, щепотка соли и молотого перца, растительное масло для жарки. Кабачок натрите на мелкой терке, слегка посолите и оставьте на пару минут. Затем тщательно отожмите лишнюю жидкость — это секрет идеальной текстуры.

Добавьте к кабачковой массе яйцо, муку, перец и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте ее маслом. Выложите тесто, разровняйте лопаткой в круг толщиной около сантиметра. Жарьте на среднем огне три-четыре минуты до золотистой корочки, затем аккуратно переверните и готовьте еще две минуты.

Подавайте горячим, посыпав свежей зеленью или тертым сыром. Эта лепешка хороша тем, что ее можно дополнить любыми топпингами — от ветчины до авокадо. Она остается вкусной даже в холодном виде, поэтому ее можно взять с собой на работу или на пикник.

