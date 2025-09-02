Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Мурманской области заметили самолет-разведчик НАТО, который совершал патрулирование вдоль границы РФ. Неразорвавшийся украинский боеприпас оказался внутри жилой многоэтажки в Ростове-на-Дону. Троих подростков задержали в Ижевске за попытку устроить теракт по заданию Киева. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Неразорвавшийся снаряд нашли в жилой многоэтажке в Ростове-на-Дону

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налет на Ростовскую область, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 13 дронов.

В микрорайоне Левенцовский в Ростове-на-Дону повреждения получили две многоэтажки, заявил врио главы региона Юрий Слюсарь. В результате пострадали четыре человека: трое взрослых и один ребенок.

«Ночью наши силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростове, Мясниковском и Неклиновском районах. <…> В микрорайоне Левенцовском повреждения получили две многоэтажки. На улице Ткачева повреждены фасад и кровля 19-этажного дома», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

В одной из атакованных многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд. Местные власти организовали эвакуацию 320 человек. Пункт временного размещения оборудовали в ближайшей школе № 115. Минобороны не комментировало сведения о последствиях налета.

Самолет-разведчик НАТО зафиксировали в Мурманской области

Как сообщает Telegram-канал SHOT рядом с Мурманском был обнаружен самолет-разведчик НАТО. Boeing P-8A Poseidon вел разведку, летая кругами от города Заполярного до села Териберка, это около 170 километров.

Борт периодически пропадал с радара на некоторое время. Разведчик стартовал из международного аэропорта Кефлавик в Исландии. Лайнер преодолел расстояние около 2500 километров.

Трое подростков пытались устроить теракт на предприятии ОПК

Трое подростков готовили теракт на ижевском объекте оборонно-промышленного комплекса, однако ФСБ предотвратила преступление, сообщили в Следственном комитете РФ. Несовершеннолетним предъявлено обвинение по уголовному делу о покушении на террористический акт.

«В августе 2025 года при закладке устройства у проходной предприятия подростки задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

Установлено, что с подростками установил связь куратор из украинских спецслужб. За совершение преступления молодые люди надеялись заработать. В их отношении возбуждено уголовное дело о покушении на теракт (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 205).

Шесть человек пострадали в результате ударов ВСУ по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 41 населенный пункт региона, применив артиллерию и 123 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены два многоквартирных дома и 28 частных домов, сельхозпредприятие, линии электропередачи, четыре коммерческих объекта, а также спецтехника, 6 грузовых и 16 легковых автомобилей.

В Борисовском районе за сутки ранения получили пять человек: четверо мужчин и одна женщина. А в городе Грайвороне пострадала 18-летняя девушка. Всем раненым оказана медицинская помощь.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

Операторы дронов РФ помогли женщине из ВСУ сдаться в плен

Российские операторы беспилотников проводили женщину из ВСУ, которая хотела сдаться в плен РФ, рассказали бойцы телеканалу «Звезда». По их словам, военнослужащую передали в тыл.

«Мы летали и заметили женщину из ВСУ. Подлетели ниже и начали ее сопровождать. Она помахала, поняла, что мы ее видим, и мы продолжили ее вести. Пехота ее перехватила, довела до определенной точки, и дальше ее передали в тыл», — отметил оператор-сапер Денис Литвин.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В ДНР оценили последствия украинской агрессии на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы пять случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты обстреливали населенные пункты на Горловском направлении. Повреждения получили одна легковая машина и два городских автобуса. Обошлось без жертв и пострадавших.

Мирошник назвал число жертв атак ВСУ за прошедшую неделю

Порядка 100 человек, в том числе трое детей, пострадали в результате украинских обстрелов за прошедшую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника. По словам дипломата, 12 мирных жителей скончались.

«Ранены 98 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 12 человек. <…> В течение минувшей недели чаще всего жертвами украинских ударов становились жители Белгородской, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Мирошник.

