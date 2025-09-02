В Ростове-на-Дону после атаки дронов нашли неразорвавшийся снаряд Слюсарь: 320 жильцов дома эвакуировали из-за снаряда в Ростове-на-Дону

Спасатели проводят эвакуацию 320 человек после ночной атаки военных ВСУ на Ростовскую область, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, специалисты оборудовали пункт временного размещения на базе ближайшей школы № 115.

В ходе оперативно-следственных действий в одной из квартир обнаружен неразорвавшийся снаряд. Проводится эвакуация 320 жителей дома, — написал Слюсарь.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев подтвердил, что Самарская область подверглась атаке украинских беспилотников. На опубликованных кадрах видны последствия налета дронов. По данным Министерства обороны России, всего над Самарской областью сбили 21 летательный аппарат.

Из-за ночной атаки в Самарской области были задержаны 10 поездов. Три пригородных рейса отменены из-за падения беспилотника в районе станции Кряж. Как уточнили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, максимальное время задержки составило более двух часов.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ПВО отразила массированную атаку украинских беспилотников на регион, сбив воздушные цели в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Все воздушные цели были уничтожены, но их обломки спровоцировали несколько пожаров.