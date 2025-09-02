ВСУ пригрозили ответом за погибших на минном поле граждан под Курском

Вооруженные силы Украины понесут заслуженное наказание за подорвавшихся на минном поле жителей Курской области, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, рано или поздно конфликт закончится и все террористические акты обретут имена украинских преступников.

Какой бы ни был конфликт, он всегда рано или поздно заканчивается. Но в одном я уверен точно: задокументированные российской стороной террористические акты вскоре обретут имена и фамилии украинских преступников, которые будут нести заслуженное наказание, — высказался Шеремет.

Он отметил, что украинские формирования в силу террористического характера ведения боевых действий давно перестали являться вооруженными силами. Их военные успехи, подчеркнул парламентарий, связаны не с полями сражений, а с борьбой и запугиванием мирного населения.

Их античеловеческие методы ведения войны направлены исключительно против стариков, женщин, детей и гражданской инфраструктуры. Все это ставит украинских вояк вне закона и общепринятых международных норм и правил, — заключил Шеремет.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что два мирных жителя подорвались на минном поле вблизи села Поповка. На месте погибли мужчины 28 и 38 лет. Он отметил, что на территории региона остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов.