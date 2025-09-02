Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 13:42

ВСУ пригрозили ответом за погибших на минном поле граждан под Курском

Депутат Шеремет: ВСУ понесут наказание за погибших на минном поле курян

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины понесут заслуженное наказание за подорвавшихся на минном поле жителей Курской области, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, рано или поздно конфликт закончится и все террористические акты обретут имена украинских преступников.

Какой бы ни был конфликт, он всегда рано или поздно заканчивается. Но в одном я уверен точно: задокументированные российской стороной террористические акты вскоре обретут имена и фамилии украинских преступников, которые будут нести заслуженное наказание, — высказался Шеремет.

Он отметил, что украинские формирования в силу террористического характера ведения боевых действий давно перестали являться вооруженными силами. Их военные успехи, подчеркнул парламентарий, связаны не с полями сражений, а с борьбой и запугиванием мирного населения.

Их античеловеческие методы ведения войны направлены исключительно против стариков, женщин, детей и гражданской инфраструктуры. Все это ставит украинских вояк вне закона и общепринятых международных норм и правил, — заключил Шеремет.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что два мирных жителя подорвались на минном поле вблизи села Поповка. На месте погибли мужчины 28 и 38 лет. Он отметил, что на территории региона остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов.

