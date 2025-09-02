В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса Депутат Нилов: российские учебники по истории писались на деньги фонда Сороса

В старших классах историю учили по учебникам, которые были созданы на деньги фонда «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ) Джорджа Сороса, заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов на пресс-конференции, посвященной проведению в Москве Международного антифашистского форума с 9 по 10 сентября. По его словам, Второй мировой войне был посвящен совсем небольшой отрезок, передает корреспондент NEWS.ru.

Там говорилось, что победу одержали США с союзниками. Да, мы были союзниками, но под каким углом эта информация преподносилась нам, подрастающему поколению? <…> Это все инструменты мягкой пропаганды. Формирование образов в интересах определенных интересантов. Конечно же, наша задача — сохранять историческую память, — отметил парламентарий.

По его словам, государству нужно избегать тех ошибок, которые были допущены чиновниками и должностными лицами. Он добавил, что они могли не понимать последствий или же действовали в своих интересах.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса удалось юридически победить, но его влияние сохраняется. По его словам, многие люди благодаря фонду Сороса сделали карьеру и сейчас возглавляют кафедры, являются профессорами, докторами наук.