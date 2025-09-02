Благодаря этим бубликам вся семья стала есть кабачки: обалденная вкуснятина

Благодаря этим бубликам вся семья стала есть кабачки! Они поражают своим вкусом: нежная основа из кабачка, хрустящая корочка и пикантный чесночный аромат.

Для приготовления натрите на крупной терке 2 средних кабачка, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем отожмите жидкость. Добавьте 2 яйца, 100 г тертого сыра, 3 ст. л. овсяных отрубей (или муки), измельченный зубчик чеснока, соль, перец и прованские травы по вкусу. Тщательно перемешайте массу. Противень застелите пергаментом, сформируйте из кабачковой массы бублики и выложите на противень. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Подавайте бублики теплыми. Эта обалденная вкуснятина содержит минимум калорий, но максимум пользы и вкуса, идеально подходит для полезного перекуса или легкого ужина!

