«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США Кадыров выложил видео, на котором Трамп говорит по-чеченски

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале разместил видео, на котором президент США Дональд Трамп в национальном костюме разговаривает на чеченском языке. Ролик, по всей видимости, был создан с помощью нейросети.

А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни, — написал он.

На видео синтезированный голос «Трампа» заявляет на чеченском языке: «Я чеченец… Мое имя Доналд Тромпаев. Моя мать была с Рошни-Чу, отец с Мартана». Также искусственный персонаж утверждает, что его отец покинул республику во время сталинской депортации, и обещает «посадить чеченцев на пенсию с 16 лет».

