02 сентября 2025 в 13:16

«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США

Кадыров выложил видео, на котором Трамп говорит по-чеченски

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале разместил видео, на котором президент США Дональд Трамп в национальном костюме разговаривает на чеченском языке. Ролик, по всей видимости, был создан с помощью нейросети.

А вы знали, что Дональд Трамп чеченец? Вот, он сам подтвердил. Обещает не забывать свои корни, — написал он.

На видео синтезированный голос «Трампа» заявляет на чеченском языке: «Я чеченец… Мое имя Доналд Тромпаев. Моя мать была с Рошни-Чу, отец с Мартана». Также искусственный персонаж утверждает, что его отец покинул республику во время сталинской депортации, и обещает «посадить чеченцев на пенсию с 16 лет».

Ранее робототехник и предприниматель Владимир Белый сообщил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.

До этого руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын рассказал, что массовое применение технологий искусственного интеллекта в борьбе со старением станет возможным в перспективе ближайших 10–15 лет. Он подчеркнул, что уже сейчас ИИ участвует в создании лекарств.

