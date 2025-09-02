Соленые грибы холодным способом

Тщательно переберите свежие грибы, очистите от лесного сора. Промойте их под проточной водой несколько раз. Для этого рецепта лучше всего подходят пластинчатые, такие как грузди или волнушки. Подготовленные грибы замочите в большом тазу с подсоленной водой на срок до 3 суток. Воду меняйте не менее трех раз в день. После вымачивания откиньте на дуршлаг. На дно стерильной банки уложите зонтик укропа, несколько зубчиков чеснока, листья смородины и хрена, перец горошком. Далее выкладывайте грибы шляпками вниз, послойно пересыпая солью из расчета одна столовая ложка на килограмм грибов. Установите гнет и уберите в прохладное место. Через несколько дней они пустят сок. Через тридцать дней закуска будет готова.

