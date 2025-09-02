Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:31

Соленые грибы холодным способом

Соленые грибы холодным способом Соленые грибы холодным способом Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тщательно переберите свежие грибы, очистите от лесного сора. Промойте их под проточной водой несколько раз. Для этого рецепта лучше всего подходят пластинчатые, такие как грузди или волнушки. Подготовленные грибы замочите в большом тазу с подсоленной водой на срок до 3 суток. Воду меняйте не менее трех раз в день. После вымачивания откиньте на дуршлаг. На дно стерильной банки уложите зонтик укропа, несколько зубчиков чеснока, листья смородины и хрена, перец горошком. Далее выкладывайте грибы шляпками вниз, послойно пересыпая солью из расчета одна столовая ложка на килограмм грибов. Установите гнет и уберите в прохладное место. Через несколько дней они пустят сок. Через тридцать дней закуска будет готова.

Ранее мы писали о том, как приготовить яблоки конфи с розмарином и бальзамиком.

рецепты
грибы
соленья
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, во сколько обойдется обед на ВЭФ-2025
Россиянам озвучили последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.