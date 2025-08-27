День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 08:01

Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком

Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это не варенье, а утонченная заготовка-кондитер в духе прованской кухни. Возьмите полтора килограмма кислых яблок, удалите сердцевину и нарежьте крупными кубиками. В сотейнике растопите 200 граммов тростникового сахара с тремя веточками свежего розмарина, влейте 100 миллилитров бальзамического крема и доведите до легкого загустения. Добавьте яблоки и томите на самом малом огне 40 минут, пока они не пропитаются карамельно-бальзамической патокой, но сохранят форму. В конце добавьте щепотку черного перца крупного помола для пикантности. Горячую массу разложите по стерильным банкам, залейте оставшимся сиропом и закройте. Этой зимой вы откроете их к утиной грудке, зрелому сыру или просто намажете на чиабатту с моцареллой — это будет маленький кулинарный шедевр.

Ранее мы писали про вяленые томаты с соевым соусом и нори.

рецепты
яблоки
варенье
домашние заготовки
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Не менее 30 человек погибли из-за оползня в одной из стран Азии
Непогода загнала в ловушку десантников ВСУ в Сумской области
Врачи вынесли вердикт о состоянии «Битцевского маньяка»
На Украине засняли «тигриный» истребитель
Автобус с людьми перевернулся на Сахалине на фоне сильного наводнения
Французский полковник раскрыл детали командировки в Киев
Раскрыты детали задержания украинца, обвиняемого в подрыве «СП»
Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком
Ловушка для ВСУ в ЛНР и ограбление бойцов: новости СВО на утро 27 августа
Пять важных дел для дачников в сентябре: что надо сделать до первых холодов
В российском регионе произошло мощное землетрясение
Главный злодей «Кадетства» задолжал более полумиллиона рублей по алиментам
Больной деменцией Брюс Уиллис стал жить отдельно от семьи
Ракета Starship приводнилась в океане и взорвалась
Макрон высказался об обвинениях Нетаньяху в адрес Франции
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 27 августа: инфографика
В МЧС Киргизии раскрыли новую информацию об альпинистке Наговицыной
Россиянин использовал кладбища, чтобы готовить диверсии для СБУ
Средства ПВО сбили более 20 беспилотников ВСУ в России за ночь
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.