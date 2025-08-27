Яблоки конфи с розмарином и бальзамиком

Это не варенье, а утонченная заготовка-кондитер в духе прованской кухни. Возьмите полтора килограмма кислых яблок, удалите сердцевину и нарежьте крупными кубиками. В сотейнике растопите 200 граммов тростникового сахара с тремя веточками свежего розмарина, влейте 100 миллилитров бальзамического крема и доведите до легкого загустения. Добавьте яблоки и томите на самом малом огне 40 минут, пока они не пропитаются карамельно-бальзамической патокой, но сохранят форму. В конце добавьте щепотку черного перца крупного помола для пикантности. Горячую массу разложите по стерильным банкам, залейте оставшимся сиропом и закройте. Этой зимой вы откроете их к утиной грудке, зрелому сыру или просто намажете на чиабатту с моцареллой — это будет маленький кулинарный шедевр.

