02 сентября 2025 в 18:36

Россиянам станет доступно новое направление с прямым рейсом

Минтранс: Россия и Пакистан работают над открытием прямого авиасообщения

Россия и Пакистан прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между странами, сообщили в Минтрансе РФ. Также планируется запуск пробного поезда от Карачи до Москвы.

В октябре будет запущен пробный поезд от Карачи до Москвы и Минска, с проездом через Афганистан автомобильным транспортом. Прорабатываем вопрос открытия прямого авиасообщения, — сказали в ведомстве.

Ранее директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что прямое авиасообщение между Россией и Доминиканской Республикой может быть восстановлено уже в зимнем сезоне — 2025/26. По его словам, доминиканская сторона проявляет заинтересованность в возобновлении авиасообщения.

До этого пресс-служба Минтранса РФ информировала, что Россия и Мадагаскар начали проработку возможности организации прямого авиасообщения между странами. Этот вопрос обсуждался на встрече министра транспорта РФ Андрея Никитина с мадагаскарским коллегой Валери Рамундзавелу. В ходе переговоров также обсуждалось создание рабочей группы по транспортному сотрудничеству.

