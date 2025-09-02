«Против нацистов»: Захарова дала Стуббу совет после его слов о войне и СССР Захарова посоветовала Стуббу «повернуть штыки» против нацистов Украины

Президенту Финляндии Александру Стуббу необходимо бороться с украинскими нацистами по примеру Второй мировой войны, если 1944 год его «не отпускает», заявила в своем Telegram-канале представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. По словам дипломат, глава финского государства может предложить свой алгоритм европейским соратникам в качестве пути сохранения независимости Украины, чтобы через 79 лет их правнукам было чем гордиться.

Если 1944 год «не отпускает» Стубба, рекомендуем его стране (поблагодарить за добрую волю И. В. Сталина) повернуть, как в том году, штыки против нацистов — сейчас в их роли выступает режим Зеленского, — отметила Захарова.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия победила в войне с Советским Союзом в 1944 году, так как сохранила независимость. Киев в настоящее время находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Финляндия в 1944 году, считает президент.

Как указал первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, Стуббу надо заняться изучением истории после слов о победе Финляндии над СССР. Он напомнил о выходе страны из коалиции с Германией только в 1944 году.