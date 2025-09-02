Захарова уличила Киев в «правовом надругательстве» над украинцами Захарова заявила о бесчисленных нарушениях прав человека на Украине

Украинские власти совершают системные нарушения прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, эти факты регулярно фиксируются российской стороной.

Вынуждены констатировать, что к настоящему времени у власти в Киеве находится откровенно нацистский режим, совершающий бесчисленное количество грубых систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни, — отметила дипломат.

Захарова добавила, что на Украине участились случаи преследования, дискриминации, ограничения свободы слова и борьбы с инакомыслием. Она подчеркнула, что МИД собирает подобные данные для привлечения внимания международного сообщества к ситуации в стране.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запад напрямую причастен к арестам оппозиционных сил на Украине, которые проводятся при содействии иностранных спецслужб. По его словам, за последние годы там была проведена огромная работа по уничтожению всего инакомыслия.