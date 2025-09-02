Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:22

Захарова уличила Киев в «правовом надругательстве» над украинцами

Захарова заявила о бесчисленных нарушениях прав человека на Украине

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Украинские власти совершают системные нарушения прав человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, эти факты регулярно фиксируются российской стороной.

Вынуждены констатировать, что к настоящему времени у власти в Киеве находится откровенно нацистский режим, совершающий бесчисленное количество грубых систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни, — отметила дипломат.

Захарова добавила, что на Украине участились случаи преследования, дискриминации, ограничения свободы слова и борьбы с инакомыслием. Она подчеркнула, что МИД собирает подобные данные для привлечения внимания международного сообщества к ситуации в стране.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запад напрямую причастен к арестам оппозиционных сил на Украине, которые проводятся при содействии иностранных спецслужб. По его словам, за последние годы там была проведена огромная работа по уничтожению всего инакомыслия.

Украина
Мария Захарова
МИД РФ
права
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Удары по живой силе»: Кадыров показал несколько сбросов с дронов на ВСУ
Стало известно, во сколько обойдется обед на ВЭФ-2025
Россиянам озвучили последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.