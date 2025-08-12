Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Как пожаловаться на сайт: защита прав и блокировка нарушителей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как пожаловаться на сайт, если вы столкнулись с незаконным контентом или мошенничеством? В интернете много ресурсов, нарушающих законы, и важно знать, куда обращаться для их блокировки.

Поводы для жалобы на сайт

Поводом для жалобы может стать публикация запрещенной информации или разглашение персональных данных. Сообщить «куда надо» о портале можно, если на нем есть ряд конкретных нарушений:

  • мошенничество (финансовые пирамиды, фейковые магазины);

  • запрещенный контент (экстремизм, порнография, пропаганда наркотиков);

  • нарушение авторских прав (пиратские фильмы, книги);

  • сбор или распространение персональных данных без согласия;

  • оскорбления и клевета.

Куда жаловаться на российский сайт

Если сайт российский, первым шагом стоит обратиться в Роскомнадзор через его официальный портал, заполнив форму обращения и приложив доказательства. При серьезных нарушениях можно написать заявление в полицию или прокуратуру. Для жителей Москвы и Московской области действует Мосгорцентр и портал «Наш город», куда также можно отправить жалобу.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как пожаловаться на иностранный ресурс

При жалобе на иностранный портал алгоритм иной. Можно направить обращение в хостинг-провайдер или регистратору домена, а также воспользоваться инструментами международных организаций по борьбе с нарушениями авторских прав или онлайн-мошенничеством. Если портал зарегистрирован за границей, но доступен в России — на него можно обратить внимание Роскомнадзора: ведомство может заблокировать сайт на территории РФ.

Можно ли пожаловаться анонимно?

Да, но эффективность ниже. Анонимные обращения принимает Роскомнадзор, но для возбуждения уголовного дела потребуется официальное заявление.

Что грозит владельцу сайта?

Владельцам сайтов, чтобы избежать жалоб, стоит внимательно следить за контентом, соблюдать законы, оперативно удалять спорные материалы и проверять информацию перед публикацией.

  • Минимальное наказание — предупреждение или штраф до 100 тыс. рублей;

  • Максимальное — блокировка ресурса, уголовная ответственность (до 6 лет лишения свободы за экстремизм или мошенничество).

Как пожаловаться на сайт — теперь вы знаете все варианты. Действуйте быстро, если обнаружили нарушения, чтобы защитить себя и других пользователей.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
