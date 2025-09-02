Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 18:34

Военблогер назвал скотством тщательный досмотр военных

Военблогер Живов считает унижением досмотр бойцов СВО в российских аэропортах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Особый досмотр военнослужащих в аэропортах является скотством, заявил военный блогер Алексей Живов в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал жалобу депутата Госдумы VIII созыва Андрея Гурулева, которого, приняв за участника боевых действий, дополнительно досмотрели в аэропорту Шереметьево.

Он рассказал, что бойцы сидят в окопах в то время, как земля дрожит от обстрелов. Затем едут на смену на разбитой машине, надеясь, что дрон не атакует. Потом идут в опасную зону, чтобы забрать останки погибшего полгода назад товарища для родных.

Потом тебе наконец-то дают долгожданный отпуск, ты едешь к жене и сыну, они тебя полгода не видели. По форме, может, даже с медалью на груди. Ты же Родину телом своим прикрываешь, чтобы она жила мирно и ни в чем не нуждалась, — рассказал он.

Сам Гурулев рассказал, что прошел все рамки, и приборы не зафиксировали подозрительных предметов. Однако сотрудники заявили, что у военнослужащих могут быть при себе гранаты и патроны, поэтому им уделяют больше внимания. Политик считает, что подобное отношение к военным вызывает вопросы.

