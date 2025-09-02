Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 14:18

В Госдуме раскрыли, какие обещания не выполнил Трамп

Депутат Колесник: США снабжают ВСУ оружием, несмотря на слова Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США продолжают снабжать Вооруженные силы Украины оружием, несмотря на обещания главы Белого дома Дональда Трампа прекратить военную помощь Киеву, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Он напомнил, что система спутниковой связи Starlink также остается в рабочем состоянии.

Трамп, кстати, не выполнил ни единого обещания — Starlink как работал, так и работает, американское оружие до сих пор поставляется Украине, пусть и за деньги Европы, но какая разница. Они думают, что самые хитрые. Пусть думают. Форточку для ЕС пока никто не закрыл. Пусть предлагают решения для работы с Россией. Это все должно быть выгодно Москве, — сказал Колесник.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал с Трампом на Аляске варианты обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта. По словам российского лидера, консенсус по соответствующему вопросу является возможным.

До этого сообщалось, что Трамп вечером 2 сентября хочет выступить с заявлением из Овального кабинета. Глава Белого дома планирует обратиться к гражданам в 14:00 по местному времени (21:00 мск).

