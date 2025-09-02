Бывшая жена сына главы МВД России решила увезти детей в Чехию

Сын главы МВД России Владимира Колокольцев Александр сообщил, что его бывшая жена Кристина хочет увезти их общих детей в Чехию, передает MK.RU. По его словам, экс-супруга изолировала их от отца и хочет получить иностранное гражданство.

Я хочу, чтобы мои дети росли в России, среди родных, говорили на родном языке и имели полноценное детство, — подчеркнул Александр Колокольцев.

Мужчина отметил, что бывшая супруга увезла его сыновей восьми и пяти лет в Дубай на ПМЖ. Сын главы МВД напомнил, как в апреле 2024 года Хамовнический суд Москвы постановил, что наследники должны жить с ним в России. Апелляционный суд Дубая позднее подтвердил это решение и отказал его бывшей супруге в единоличной опеке.

Однако женщина продолжает воспитывать детей за границей самостоятельно. По словам Александра, попытки наладить связь через суды и адвокатов встречают препятствия.

