02 сентября 2025 в 18:38

Бывшая жена сына главы МВД России решила увезти детей в Чехию

MK.RU: бывшая жена сына главы МВД России Колокольцева хочет увезти детей в Чехию

Бывшая жена Александра Колокольцева Кристина Колокольцева Бывшая жена Александра Колокольцева Кристина Колокольцева Фото: Социальные сети

Сын главы МВД России Владимира Колокольцев Александр сообщил, что его бывшая жена Кристина хочет увезти их общих детей в Чехию, передает MK.RU. По его словам, экс-супруга изолировала их от отца и хочет получить иностранное гражданство.

Я хочу, чтобы мои дети росли в России, среди родных, говорили на родном языке и имели полноценное детство, — подчеркнул Александр Колокольцев.

Мужчина отметил, что бывшая супруга увезла его сыновей восьми и пяти лет в Дубай на ПМЖ. Сын главы МВД напомнил, как в апреле 2024 года Хамовнический суд Москвы постановил, что наследники должны жить с ним в России. Апелляционный суд Дубая позднее подтвердил это решение и отказал его бывшей супруге в единоличной опеке.

Однако женщина продолжает воспитывать детей за границей самостоятельно. По словам Александра, попытки наладить связь через суды и адвокатов встречают препятствия.

Ранее глава МВД России сообщил, что начальники отделов ведомства, которые в 2024 году не давали отпуска сотрудникам в течение года, лишились своих должностей. По словам Колокольцева, это приводило к напряженности внутри коллективов.

МВД
Владимир Колокольцев
дети
суды
