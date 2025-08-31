IT-эксперт ответил, когда нейросети начнут массовую борьбу со старением

Массовое применение технологий искусственного интеллекта в борьбе со старением станет возможным в перспективе ближайших 10–15 лет, заявил NEWS.ru руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын. Он подчеркнул, что уже сейчас ИИ участвует в создании лекарств.

Мы уже видим первые реальные применения, например в создании вакцин и разработке лекарств. Однако массовое внедрение персонализированных антивозрастных терапий на основе ИИ — это вопрос как минимум ближайших 10–15 лет. Ключевым условием для этого является не только развитие технологий, но и создание надежной этической и регуляторной базы — Кодекса этики. Он необходим для обеспечения безопасности данных пациентов, проверки эффективности алгоритмов и для того, чтобы доверие к этим прорывным технологиям позволило им реализовать свой полный потенциал в здравоохранении, ― объяснил Голицын.

IT-эксперт отметил, что сейчас технологии ИИ значительно ускоряют процесс создания медикаментов. По его словам, цикл от разработки лекарственной молекулы до запуска производства сокращается в несколько раз.

Искусственный интеллект — это инструмент, который может способствовать ускорению поиска способов замедлить и даже обратить вспять некоторые аспекты старения. Уже сегодня нейросети, например AlphaFold, могут предсказывать структуру белков. Российские ученые активно используют искусственный интеллект для создания новых лекарств против онкологических и нейродегенеративных заболеваний — например, болезни Альцгеймера. Благодаря нейросетям продолжительность всего цикла — от разработки молекулы до запуска в производство — сокращается в разы, ― пояснил Голицын.

