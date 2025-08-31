День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 10:14

IT-эксперт ответил, когда нейросети начнут массовую борьбу со старением

IT-эксперт Голицын: ИИ-технологии смогут замедлить старение через 10–15 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Массовое применение технологий искусственного интеллекта в борьбе со старением станет возможным в перспективе ближайших 10–15 лет, заявил NEWS.ru руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын. Он подчеркнул, что уже сейчас ИИ участвует в создании лекарств.

Мы уже видим первые реальные применения, например в создании вакцин и разработке лекарств. Однако массовое внедрение персонализированных антивозрастных терапий на основе ИИ — это вопрос как минимум ближайших 10–15 лет. Ключевым условием для этого является не только развитие технологий, но и создание надежной этической и регуляторной базы — Кодекса этики. Он необходим для обеспечения безопасности данных пациентов, проверки эффективности алгоритмов и для того, чтобы доверие к этим прорывным технологиям позволило им реализовать свой полный потенциал в здравоохранении, ― объяснил Голицын.

IT-эксперт отметил, что сейчас технологии ИИ значительно ускоряют процесс создания медикаментов. По его словам, цикл от разработки лекарственной молекулы до запуска производства сокращается в несколько раз.

Искусственный интеллект — это инструмент, который может способствовать ускорению поиска способов замедлить и даже обратить вспять некоторые аспекты старения. Уже сегодня нейросети, например AlphaFold, могут предсказывать структуру белков. Российские ученые активно используют искусственный интеллект для создания новых лекарств против онкологических и нейродегенеративных заболеваний — например, болезни Альцгеймера. Благодаря нейросетям продолжительность всего цикла — от разработки молекулы до запуска в производство — сокращается в разы, ― пояснил Голицын.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Института экономики роста им. П. А. Столыпина Алексей Горелкин заявил, что использование искусственного интеллекта в качестве личного психолога может привести к усугублению ментальных проблем. По его словам, нейросети поддерживают любые идеи и начинания собеседника, даже бредовые и опасные, чего не делает психолог.

искусственный интеллект
нейросети
лекарства
медицина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казахстан назвал свою сильную сторону
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 августа: где сбои в РФ
Сын Трампа рассказал, решится ли он баллотироваться на пост президента
В МЧС раскрыли площадь масштабного пожара в Балашихе
Наемники ВСУ заскучали в окопах и сорвались на автопробег в Харькове
Футболист «Ростова» отключился на поле в разгар матча
Погода в Москве в воскресенье, 31 августа: жуткий холод вытеснит тепло?
Стало известно, что поссорило главу Нацразведки и ЦРУ
Стало известно о новых мошеннических схемах, направленных на детей
Извращенец превратил в ад жизнь своей соседки-школьницы
Ураган снес часть крыши у инфекционной больницы в российском городе
Пожар со склада в Балашихе перекинулся на соседние здания
В Одесской области повреждены четыре энергообъекта
Россиянин сломал жене психику регулярными побоями
IT-эксперт ответил, когда нейросети начнут массовую борьбу со старением
Появились детали прощания с Родионом Щедриным
Экспорт алюминия из России в Южную Корею достиг рекордной суммы
Украинский депутат рассказал, в какой просьбе отказали убитому Парубию
Глава ДНР рассказал, как продолжается дело Захарченко
«Мир скоро поймет»: Трамп прервал молчание фотографией с загадочной фразой
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.