Ростовчане порезали аптекаря, унесли коробки с таблетками и попали на видео

В Ростове двое мужчин ворвались в аптеку и напали на фармацевта, пишет Telegram-канал Don Mash. Они были в медицинских масках и перчатках. На опубликованных кадрах видно, как они выбивают дверь, затем хватают коробки с лекарствами и кассовый аппарат и выбегают. Также слышны крики сотрудника аптеки, которого грабители ранили ножом в ногу.

Злоумышленники сели в такси и, как выяснилось, угрожали водителю. Отмечается, что они похитили лекарства с наркотическими веществами в составе. Мужчин задержали спустя два часа, им грозит срок за разбой.

Ранее на юге Москвы двое человек в масках ограбили отделение «Почты России». Злоумышленники, угрожая пистолетом, забрали деньги и скрылись, их разыскивает полиция.

В Новосибирске до этого мужчина украл из ювелирного магазина 79 золотых цепочек и 16 браслетов на 4 млн рублей. Спустя всего несколько минут подозреваемого задержали полицейские вместе с награбленным. Драгоценности были изъяты для проведения следственных действий, затем их вернули в магазин. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.