Профессор описал, каким может стать будущее благодаря нейросетям Профессор Воронцов: люди после смерти превратятся в своих цифровых двойников

Разработчики нейросетей в будущем будут использовать для обучения искусственного интеллекта персональные тексты людей — переписки и заметки, заявил профессор, глава лаборатории в Институте ИИ МГУ Константин Воронцов. По его словам, переданным Hi-Tech Mail, на основе этих данных будут созданы цифровые «двойники», которые смогут помнить все, что происходило с конкретным человеком.

Представьте себе: подросток через 200 лет сможет поговорить с цифровым аватаром прапрапрадеда. У того будет идеальная память, знания о своей жизни и даже опыт работы в проектах, которые продолжались уже после смерти оригинала, — заявил он.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что искусственный интеллект не заменит личную коммуникацию управленцев с жителями. При этом ИИ будет полезен в рутинной работе и оптимизации процессов, подчеркнул глава региона.

До этого робототехник и предприниматель Владимир Белый сообщил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.