29 августа 2025 в 17:40

Высоцкая показала романтические фотографии с Кончаловским

Юлия Высоцкая выложила фото с Андреем Кончаловским из поездки в Венецию

Юлия Высоцкая Юлия Высоцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

52-летняя актриса Юлия Высоцкая опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) редкие фото с мужем, 88-летним режиссером Андреем Кончаловским. Черно-белые снимки из личного архива были сделаны в Венеции в 2020 году.

Это не просто фотографии, это наша жизнь, — написала Высоцкая.

На кадрах пара запечатлена во время прогулки по каналам: актриса лежит на груди у мужа, а он целует ее в висок. Подписчики отметили теплоту снимков и оставили десятки комментариев: «Кинематографично», «Какие же вы необыкновенные», «Гармония и лоск», «Люблю вашу семью».

Пара познакомилась в 1996-м, а в 1998-м сыграла свадьбу. В 2019-м они обвенчались. У Высоцкой и Кончаловского двое детей: дочь Мария и сын Петр.

Ранее жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова рассказала об отдыхе на море. Певица опубликовала в соцсетях фото в черном купальнике на пляже. Она также поделилась воспоминаниями о детских поездках с родителями, отметив, что научилась ценить спокойствие и красоту моря.
