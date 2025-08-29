День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 10:21

Россиянам объяснили, чем может обернуться ИИ в роли психолога

Киберэксперт Горелкин: ИИ в роли психолога может усугубить ментальные проблемы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование искусственного интеллекта в качестве личного психолога может привести к усугублению ментальных проблем, заявил эксперт в области кибербезопасности Института экономики роста им. П. А. Столыпина Алексей Горелкин. По его словам, которые приводит ТАСС, нейросети поддерживают любые идеи и начинания собеседника, даже бредовые и опасные, чего не делает психолог.

Все Large Language Model вежливы с собеседником и направлены на его поддержку, в то время как сеанс психотерапии сложнее и не всегда приятнее. Модели вежливы и максимально поддерживают своего собеседника, чего не делает психолог, так как у него другая задача — помочь человеку решить проблему, — объяснил Горелкин.

Он также отметил, что известны случаи, когда у людей усиливались бредовые состояния после общения с искусственным интеллектом. Эксперт рассказал, что нейросети «убеждали людей с проблемами в психике, что они и есть бог». Также Горелкин упомянул ситуации, когда такое общение приводило к разводам, так как LLM убеждала одного из супругов, что с ним поступают неправильно.

Ранее сообщалось, что американская компания OpenAI пообещала установить для нейросети ChatGPT возможность родительского контроля. Решение было принято после смерти 16-летнего подростка, который рассказывал искусственному интеллекту о намерении свести счеты с жизнью.

Россия
эксперты
искусственный интеллект
нейросети
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родительские чаты в московских школах переведут в единый мессенджер
«Пытались сохранить»: Гуф раскрыл детали оборвавшихся отношений с невестой
Катер с тремя людьми на борту едва не затонул в Петербурге
Педиатр объяснила, как помочь ребенку при отравлении грибами
Названы растения, которые нельзя выращивать на дачном участке
Россия призвала одуматься «евротройку»
Мошенники начали общаться со школьниками в играх под видом техподдержки
Бразилия ответит на торговые ограничения США
Каждый четвертый россиянин в детстве мечтал стать спортсменом
Ситуация с альпинисткой Наговицыной: последние новости 29 августа, жива ли
В Евросоюзе раскрыли, какие гарантии безопасности готовы дать Украине
Аналитики раскрыли планы страны НАТО по присоединению Молдавии
«Музыка будет жить»: Верник высказался о смерти Щедрина
Президент Португалии назвал Трампа «русским активом»
На Новорижском шоссе орудуют метатели камней
В Роскачестве предостерегли от покупки синтетического текстиля для дома
В Европе заговорили о переводе активов РФ в более рискованные инвестиции
Юрист напомнила, что дачников могут оштрафовать за сорняки
В ЕС раскрыли детали гарантий безопасности Украины
Названа полезная привычка, которая может убить печень
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.