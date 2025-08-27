ChatGPT введет новую функцию из-за трагедии с подростком

Американская компания OpenAI пообещала установить для нейросети ChatGPT возможность родительского контроля, сообщается на сайте компании. Решение было принято после смерти 16-летнего подростка, который рассказывал искусственному интеллекту о намерении свести счеты с жизнью.

Мы также скоро введем функции родительского контроля, которые позволят родителям получать больше информации о том, как их дети используют ChatGPT, — сообщили разработчики.

Кроме того, в чат-боте появится возможность добавить контакт доверенного лица. Это позволит пользователям напрямую обратиться за помощью в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее родители 16-летнего подростка из США подали иск против компании OpenAI и ее главы Сэма Альтмана. Поводом стало то, что их сын Адам Рейн, покончивший с собой в апреле, использовал нейросеть как источник поддержки — но, по мнению семьи, он стал для подростка «коучем по суициду». Родители подростка рассказали, что в последние недели жизни Адам общался с искусственным интеллектом вместо живых людей. Со временем переписки показали, что ChatGPT стал давать подростку инструкции, связанные с суицидом.