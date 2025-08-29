День знаний — 2025
29 августа 2025 в 17:45

Взрыв на АЗС в Дагестане 29 августа: что известно, сколько пострадавших

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня, 29 августа, мощный взрыв произошел на автозаправочной станции в Дагестане. Что об этом известно, есть ли пострадавшие и погибшие?

Что известно о взрыве на АЗС в Дагестане 29 августа

В пятницу, 29 августа, на АЗС в селе Сулевкент в Хасавюртовском районе Дагестана произошел мощный взрыв. На опубликованных кадрах видно, как в момент происшествия над заправкой поднимаются огненные столбы и клубы черного дыма.

По данным Telegram-канала Readovka, предварительно, в результате происшествия пострадали два человека. О наличии погибших на настоящий момент не сообщалось.

«Заправка взлетела на воздух в Дагестане. Сейчас на месте ЧП огромное огненное зарево, местные убираются от заправки подальше. Что стало причиной и есть ли пострадавшие, пока не известно, но местные пишут о двух раненых», — говорится в сообщении канала.

По данным источника, тушить пожар, вспыхнувший в результате взрыва, первым принялся один мужчина с гидрантом. Он попал на кадры с места происшествия.

Причиной взрыва на автозаправочной станции в Дагестане могло стать возгорание автомобиля, сообщает Telegram-канал «Звезда» со ссылкой на очевидцев происшествия.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Дагестан заявили, что на АЗС произошла разгерметизация емкости газопровода.

«По системе 112 поступило сообщение о происшествии на АЗС возле населенного пункта Сулевкент Хасавюртовского района. По прибытии пожарных подразделений установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована», — уточнили в ведомстве.

Telegram-канал SHOT сообщает, что число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане по состоянию на 17:10 мск возросло до четырех человек.

«Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до четырех человек. У них ожоги разной степени: от первой до третьей. Сейчас все они госпитализированы. По нашим данным, взрыв произошел во время перекачки газа из-за разгерметизации емкости. После взрыва загорелось сено и кладбище, находившееся неподалеку», — уточнили авторы канала.

Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту случившегося. На месте взрыва работают экстренные службы.

«Почти все люди, находившиеся поблизости, успели отбежать на безопасное расстояние. Медики дежурят на месте, пожарные пытаются справиться с возгоранием. Есть угроза перехода огня на подземный резервуар», — пишет Telegram-канал «112».

Мария Баранова
М. Баранова
