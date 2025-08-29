Стало известно, почему Наговицину не смогли спасти

Альпинистку Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы, не смогли спасти из-за совокупности причин, объяснил NEWS.ru бывший сотрудник МЧС и инструктор спецназа Александр Ластовин. По его словам, к ним относится испортившаяся погода, температура за пределами выживаемости, сильный ветер и трудный рельеф.

Совокупность всех факторов, что установились на пике Победы, не позволила спасти Наталью. В частности, невозможно выжить при температуре от минус 20 до 40 градусов со сломанной ногой. А из-за того, что погода портилась, спасательная операция делалась все более невозможной. Представьте, каток, а тут он под наклоном, плюс сильный ветер и в конце — пропасть. Одно неосторожное движение, и вы полетели. Если успели зацепиться ледорубом, то хорошо, — прокомментировал инструктор спецназа.

По его словам, на пике Победы очень разряженный воздух, что выдержит не каждый. К тому же женщина в экипировке альпиниста весит не менее 80 килограммов. Чтобы поднять ее, нужна группа людей со специальным оборудованием.

Ранее стало известно, что альпинистка Наговицина поднималась на пик Победы с двойным переломом ноги, который она получила в мае после камнепада. По словам ее знакомых, за два месяца невозможно вылечить такую травму, чтобы идти на «семитысячник».