25 августа 2025 в 13:05

В США зафиксировали заражение человека мясной мухой

Reuters: в США выявлен первый случай заражения личинками мясной мухи в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство здравоохранения США сообщило о первом с начала 2025 года случае заражения человека личинками тропической мясной мухи, передает Reuters. Инфицирование людей происходит редко, но такие случаи могут быть очень опасными и даже смертельными.

По данным издания, пациент, недавно вернувшийся из Гватемалы, успешно прошел курс лечения. Местные власти были оперативно уведомлены о происшествии.

Мясные мухи — опасные паразиты, угрожающие теплокровным животным. Самки этих насекомых откладывают яйца в раны, а вылупившиеся личинки начинают прогрызать живые ткани. Это может привести к гибели хозяина, если не принять незамедлительные меры.

До этого случаи появления мясных мух были зарегистрированы в Центральной Америке и на юге Мексики. Власти ввели меры для мониторинга и ограничения их распространения.

Ранее российская туристка, отдыхавшая в Паттайе с семьей, заразилась боррелиозом после укуса клеща на военном пляже Сай Кео. Сначала она не придала значения укусу, но через несколько дней почувствовала ухудшение состояния.

