В США зафиксировали заражение человека мясной мухой Reuters: в США выявлен первый случай заражения личинками мясной мухи в 2025 году

Министерство здравоохранения США сообщило о первом с начала 2025 года случае заражения человека личинками тропической мясной мухи, передает Reuters. Инфицирование людей происходит редко, но такие случаи могут быть очень опасными и даже смертельными.

По данным издания, пациент, недавно вернувшийся из Гватемалы, успешно прошел курс лечения. Местные власти были оперативно уведомлены о происшествии.

Мясные мухи — опасные паразиты, угрожающие теплокровным животным. Самки этих насекомых откладывают яйца в раны, а вылупившиеся личинки начинают прогрызать живые ткани. Это может привести к гибели хозяина, если не принять незамедлительные меры.

До этого случаи появления мясных мух были зарегистрированы в Центральной Америке и на юге Мексики. Власти ввели меры для мониторинга и ограничения их распространения.

