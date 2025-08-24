С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы С 1 сентября фармацевтов будут штрафовать, если они не скажут о дешевых аналогах

С 1 сентября фармацевтам будет грозить административный штраф от 100 до 200 тысяч рублей в случае, если они не будут сообщать покупателям в аптеках о более дешевых аналогах лекарств, рассказал ТАСС доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Алексей Кубышкин. По его словам, такие правила указаны в приказе Минздрава.

Работники аптеки или иного субъекта розничной торговли лекарственными препаратами в зависимости от возложенных на них обязанностей осуществляют предоставление покупателям в том числе информации о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену, — пояснил юрист.

Кубышкин также указал, что такая конкретизация оправданна для устранения неопределенности в регулировании отношений покупателя и продавца. Практическая реализация правила обеспечивается обязанностью руководителей аптек развивать у сотрудников соответствующие навыки, а также возможностью применения крупного административного штрафа, поскольку неисполнение новых правил является грубым нарушением лицензионных требований, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что штрафы для выпускников медицинских учебных заведений, которые не хотят проходить обязательную отработку, могут быть увеличены до трехкратного размера расходов бюджета. Таким образом, выпускник будет обязан заплатить в три раза больше, чем было потрачено на его обучение, следует из обновленного варианта законопроекта.