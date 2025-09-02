Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова

Информация о плохом самочувствии экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кировского управления ФСИН. Он отбывает наказание в Кировской области.

В аппарате уполномоченного по правам человека в Кировской области также отреагировали на слухи здоровье Гиркина. Там уточнили, что не получали от него жалоб на самочувствие.

Ранее жена Стрелкова Мирослава Регинская также опровергла сообщения об ухудшении здоровья супруга. По ее словам, у мужа есть проблемы с сердцем, но сейчас он не принимает лекарства и не находится в больнице. Она подчеркнула, что сейчас его состояние удовлетворительное.

Об ухудшении состояния здоровья Стрелкова утром 2 сентября сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, экс-министр обороны ДНР «пытается держаться», но состояние с каждым днем становится только хуже. Отмечалось, что у него случаются приступы стенокардии и даже начала отниматься рука.