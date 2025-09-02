Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Игорь ГиркинФото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Информация о плохом самочувствии экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), не соответствует действительности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кировского управления ФСИН. Он отбывает наказание в Кировской области.
Сообщения о его [ухудшающемся] состоянии не соответствует действительности, — сказал собеседник агентства.