Жена Стрелкова вышла на связь после слухов об ухудшении здоровья мужа

Жена экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская в беседе с NEWS.ru опровергла сообщения об ухудшении здоровья супруга. По ее словам, у Стрелкова есть проблемы с сердцем, но сейчас он не принимает лекарства и не находится в больнице.

Это неправда, ничего подобного не было. Это вброс, опровергаю. Все с ним нормально, все хорошо. У него есть проблемы с сердцем, но сейчас он не в больнице, лекарства не принимает, состояние удовлетворительное, — добавила Регинская.

Ранее в Сети появились сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья Стрелкова. По информации Telegram-канала SHOT, Гиркин «пытается держаться», но состояние с каждым днем становится только хуже.