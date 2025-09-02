День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 09:41

Жена Стрелкова вышла на связь после слухов об ухудшении здоровья мужа

Жена Стрелкова Регинская опровергла ухудшение здоровья мужа в колонии

Мирослава Регинская Мирослава Регинская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская в беседе с NEWS.ru опровергла сообщения об ухудшении здоровья супруга. По ее словам, у Стрелкова есть проблемы с сердцем, но сейчас он не принимает лекарства и не находится в больнице.

Это неправда, ничего подобного не было. Это вброс, опровергаю. Все с ним нормально, все хорошо. У него есть проблемы с сердцем, но сейчас он не в больнице, лекарства не принимает, состояние удовлетворительное, — добавила Регинская.

Ранее в Сети появились сообщения о якобы ухудшении состояния здоровья Стрелкова. По информации Telegram-канала SHOT, Гиркин «пытается держаться», но состояние с каждым днем становится только хуже.

Игорь Стрелков
Россия
колонии
ДНР
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
