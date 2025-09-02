Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти» Королева красоты из Гватемалы разбилась на мотоцикле на опасном шоссе

В Гватемале в смертельной аварии погибла 20-летняя королева красоты города Ла-Бланка Алондра Марианела Эрнандес Перес, сообщает Need To Know. Девушка сперва была жива, но усилия врачей оказались тщетными.

Она не справилась с управлением мотоцикла по дороге на работу. На следующий день Алондра скончалась в больнице. По данным издания, ДТП произошло 26 августа на трассе между Сан-Маркосом и Кесальтенанго. Этот участок дороги считается одним из самых аварийных в стране.

Перес получила титул королевы красоты Ла-Бланки в 2024 году. Многие пророчили ей большое будущее в индустрии моды.

