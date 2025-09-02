Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 13:38

Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»

Королева красоты из Гватемалы разбилась на мотоцикле на опасном шоссе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Гватемале в смертельной аварии погибла 20-летняя королева красоты города Ла-Бланка Алондра Марианела Эрнандес Перес, сообщает Need To Know. Девушка сперва была жива, но усилия врачей оказались тщетными.

Она не справилась с управлением мотоцикла по дороге на работу. На следующий день Алондра скончалась в больнице. По данным издания, ДТП произошло 26 августа на трассе между Сан-Маркосом и Кесальтенанго. Этот участок дороги считается одним из самых аварийных в стране.

Перес получила титул королевы красоты Ла-Бланки в 2024 году. Многие пророчили ей большое будущее в индустрии моды.

Ранее электробус насмерть сбил женщину на востоке Москвы. Отмечается, что она пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

До этого экс-адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани попал в аварию в штате Нью-Гэмпшир. ДТП произошло 30 августа, когда в автомобиль политика на высокой скорости врезалась другая машина. В результате Джулиани получил травмы грудных позвонков, левой руки, нижней части ноги, а также несколько порезов и ушибов.

аварии
ДТП
смерти
трассы
